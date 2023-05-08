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Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы

Араз Салехов
В мире
Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы. Об этом говорится в указе украинского лидера, опубликованном на сайте его офиса.

— Осознавая европейскую идентичность украинского народа, постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза, — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято «с целью укрепления единства народов Европы, а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте», передает РИА Новости.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский не смог сдержать предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него. По его словам, политик на момент предвыборной кампании даже не говорил на украинском, потому что его родным языком был русский.

Вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский ранее рассказал, что всех украинцев, которые восхваляют образ Степана Бандеры, нужно объявить врагами народа Польши. В отношениях Польши и Украины вопрос трактовки Волынской резни — массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году — остается одним из самых трудных.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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