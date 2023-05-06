Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украинцы могут восстать против Зеленского

Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать предвыборных обещаний, это может привести к восстанию против него. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Зеленский победил, потому что обещал закончить конфликт, — напомнил он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Полковник отметил, что политик на момент предвыборной компании даже не говорил на украинском, потому что его родным был русский. Макгрегор пояснил, что все понимали это, но надеялись, что он сможет разрешить проблемы с РФ, от которых устало общество.

— А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента, — высказался полковник.

Зеленский стал проводить политику, которая не отвечает интересам украинцев, поэтому вполне ожидаемо, что он может быть убит собственным народом, заключил эксперт.

Пользователи социальной сети Twitter отреагировали на пост Владимира Зеленского, в котором он написал о победе над Россией. Они негативно оценили его заявление.