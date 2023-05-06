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«Мистер Бредовый»: в Сети раскритиковали Зеленского после его слов о России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мистер Бредовый»: в Сети раскритиковали Зеленского после его слов о России
Фото: president.gov.ua

Пользователи социальной сети Twitter отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором он написал о победе над РФ. Пользователи негативно оценили его заявление.

Украинский лидер опубликовал в соцсети твит, где написал, что побеждать врага Украины является общей задачей. Таким образом он прокомментировал результаты недавних встреч с лидерами стран Европы, на которых обсуждалась военная помощь Киеву.

— Украина сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы, — заявил Зеленский.

Но многие пользователи не поддержали его энтузиазма.

«Мистер Бредовый», — написал один из пользователей.

«Болтовня обманщика», — высказался другой.

«Перестаньте слушать людей, которые просто хотят ослабления РФ», — заявил еще один комментатор.

Немецкий полковник в отставке Ральф Тиле высказался, что после недавней атаки дронов на Кремль Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных союзников. Он добавил, что военно-политическое руководство США обеспокоено действиями подразделений ВСУ.

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