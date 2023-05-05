В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки дронов на Кремль

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После недавней атаки дронов на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных союзников. Такой вывод в пятницу, 5 мая, сделал немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в интервью телеканалу N-TV.

— Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы, — поделился мнением военнослужащий.

Он также добавил, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов крайне обеспокоено действиями украинских подразделений, поскольку их бойцы «заходят слишком далеко», передает РИА Новости.

В свою очередь журналист Стивен Брайен обратил внимание на то, что Владимир Зеленский неслучайно покинул страну после атаки дронов на Кремль. По его словам, украинский лидер намеренно покинул пределы страны на время проведения операции против президента РФ. Подобный маневр позволил бы ему иметь пути для отступления на случай провала.

При этом сам Зеленский заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».