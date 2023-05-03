Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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Зеленский заявил, что Украина не атаковала Кремль беспилотниками
Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. Об этом в среду, 3 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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Народный календарь. Почему нужно умыться росой 6 мая Народный календарь. Чем нельзя заниматься беременным 5 мая Народный календарь. Какое дерево расскажет о погоде летом на Проклов день, 4 мая Народный календарь. Почему нельзя ловить рыбу 3 мая Народный календарь. Почему нельзя надевать чужую обувь 2 мая
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