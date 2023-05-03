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Приметы и советы

Зеленский заявил, что Украина не атаковала Кремль беспилотниками

Евгений Силаев
В мире
Зеленский заявил, что Украина не атаковала Кремль беспилотниками
Фото: flickr/european_parliament

Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. Об этом в среду, 3 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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