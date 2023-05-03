В офисе Зеленского заявили о непричастности Украины к атаке на Кремль
Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 3 мая, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль, — заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.
Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки российский лидер не пострадал, его график работы изменений не претерпел.
Очевидцы сообщили об искрах, которые они видели в районе инцидента. Кроме того, по их словам, раздался хлопок, похожий на «раскат грома». Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти.