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В офисе Зеленского заявили о непричастности Украины к атаке на Кремль

Евгений Силаев
В мире
В офисе Зеленского заявили о непричастности Украины к атаке на Кремль
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 3 мая, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль, — заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки российский лидер не пострадал, его график работы изменений не претерпел.

Очевидцы сообщили об искрах, которые они видели в районе инцидента. Кроме того, по их словам, раздался хлопок, похожий на «раскат грома». Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная со среды, 3 мая, в столице вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти.

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