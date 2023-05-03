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Приметы и советы

CNN: Вашингтон не предупредили о планах атаковать Кремль дронами

Евгений Силаев
В мире
CNN: Вашингтон не предупредили о планах атаковать Кремль дронами
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Белом доме не знали о готовящейся атаке дронами на Кремль, никаких предупреждений не было. Об этом в среду, 3 мая, сообщил телеканал CNN.

— Что бы там ни случилось, заблаговременного предупреждения не было, — заявил неназванный американский чиновник, чьи слова приводит телеканал.

В результате атаки пострадавших и жертв не было. Кремль квалифицировал инцидент как теракт. Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористической организацией. Он отметил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию.

Кроме того, Володин отметил, что страны, которые активно передают Украине вооружение, сегодня стали «не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России.

По информации агентства Reuters, в США проводят оценку информации об атаке Кремля. Подробности в данный момент не сообщаются.

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