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Приметы и советы

Володин призвал признать киевский режим террористической организацией

Евгений Жуков
Общество
Володин призвал признать киевский режим террористической организацией
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористической организацией. Об этом он написал в среду, 3 мая, в своих социальных сетях.

— Теракт в отношении президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией, — написал спикер нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский, «отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами», а его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества.

Кроме того, Володин отметил, что страны, которые активно передают Украине вооружение, сегодня стали «не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности».

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России.

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