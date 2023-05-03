Reuters: В США начали оценку сообщений об атаке беспилотников на Кремль

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Ночью 3 мая произошла попытка атаки по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В Соединенных Штатах Америки проводят оценку данных сообщений. Об этом в среду, 3 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Сведения об этом агентству передал неназванный американский чиновник.

— Мы все еще пытаемся оценить эту информацию, — приводит слова источника Reuters.

В результате атаки пострадавших и жертв не было. Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Телеканал CNN сообщает, что в Вашингтоне не знали о готовящейся атаке дронами на Кремль, никаких предупреждений не было.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористической организацией. Он отметил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России.