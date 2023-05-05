Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский не случайно покинул страну после атаки дронов на Кремль. Таким мнением поделился журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

— Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом, — отметил автор.

Брайен также отметил, что украинский лидер не случайно решил отложить свое возращение в Киев. Такое поведение, подчеркнул журналист, говорит о страхе президента Украины за свою безопасность.

Кроме того, Брайен выдвинул предположение, что Зеленский намеренно покинул пределы Украины на время проведения операции против президента РФ. Подобный маневр позволил бы ему иметь некоторые пути для отступления на случай провала, говорится в статье.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву.