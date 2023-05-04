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Приметы и советы

В Кремле рассказали о повреждениях Сенатского дворца после атаки беспилотника

Лейла Алиева
Общество
В Кремле рассказали о повреждениях Сенатского дворца после атаки беспилотника
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Два медных листа повреждены на куполе Сенатского дворца в результате атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 4 мая.

— Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа — два медных листа, которые покрывают купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, я точно не знаю, будут там или сегодня, или завтра заменены. Все будет как новое, других повреждений или разрушений нет, — рассказал он.

В свою очередь пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила, что на куполе Сенатского дворца имеются такие повреждения. Специалисты решат, стоит ли показывать кадры повреждений, передает РИА Новости.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

По словам Пескова, системы безопасности Кремля будут усилены. Также эксперты проведут анализ сложившейся ситуации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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