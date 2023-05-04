Песков сообщил, что после атаки на Кремль беспилотниками системы безопасности усилят

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Системы безопасности Кремля будут усилены после атаки беспилотников. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется, — сказал он.

По его словам, эксперты будут проводить анализ сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

Также в Кремле рассказали о планах Путина на 4 мая. По словам Пескова, глава РФ в четверг проведет встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории города. Данное решение необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».