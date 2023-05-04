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В Кремле рассказали о планах Путина на 4 мая

Араз Салехов
Политика
В Кремле рассказали о планах Путина на 4 мая
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 4 мая проведет встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— График президента никак не меняется. Сегодня он работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом — с Минэкономразвития, — сказал он.

Сегодня глава ведомства выступит с докладом перед Путиным. При этом у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ, цитирует Пескова РИА Новости.

Недавно глава РФ по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В начале встречи президент отметил хорошие показатели в регионе, но упомянул и о проблемных моментах.

В конце апреля Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров оба лидера обсудили актуальные вопросы по зерновой сделке. Президент Турции заявил о возможности поработать над новыми предложениями по сделке.

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