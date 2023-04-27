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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Евгений Белоусов
В мире
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 апреля, провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров оба лидера обсудили актуальные вопросы по зерновой сделке. Президент Турции заявил о возможности поработать над новыми предложениями по сделке.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, черноморскую продуктовую инициативу и последние события в Сирии, передает РИА Новости.

Недавно Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы.

После паузы Эрдоган вернулся к интервью и извинился перед зрителями, объяснив, что он заболел желудочным гриппом из-за большой предвыборной работы.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.

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