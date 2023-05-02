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Путин провел встречу с губернатором Воронежской области

Евгений Жуков
Политика
Путин провел встречу с губернатором Воронежской области
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи глава государства отметил хорошие показатели в регионе, но упомянул и о проблемных моментах.

— У вас действительно все стабильно и показатели хорошие. Сельское хозяйство растет темпами большими, чем в России, инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно, — отметил Путин.

При этом Гусев отметил, что экономика региона успела адаптироваться к санкциям и серьезных провалов в этом вопросе не имеет. Все социальные обязательства, подчеркнул губернатор, выполняются правительством области, передает официальный сайт Кремля.

Видео: Telegram / Кремль. Новости

20 апреля Владимир Путин предложил возглавить Красноярский край Михаилу Котюкову. Политик в свою очередь поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие, а также за активную поддержку, которую президент оказывает региону. В этот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на работу на федеральном уровне.

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