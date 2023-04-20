Путин предложил Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край

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Президент России Владимир Путин предложил возглавить Красноярский край заместителю министра финансов РФ, бывшему министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Вы (Котюков — прим. «ВМ») в курсе, в «материале» того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом — и, мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект Российской Федерации, как Красноярский край, — обратился глава государства.

Котюков поблагодарил Путина за оказанное ему доверие, а также за активную поддержку, которую президент оказывает региону. Он пообещал использовать весь свой потенциал для решения самых насущных проблем жителей Красноярского края, когда вступит в должность, передает официальный сайт Кремля.

20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на работу на федеральном уровне. Он выразил благодарность главе государства, а также всем, кто преодолевал вместе с ним трудности и достигал успехов.

Ранее ряд средств массовой информации сообщили, что Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку. Как утверждалось, он уже написал заявление об уходе.