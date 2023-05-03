СК возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников ВСУ на Кремль

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки резиденции президента России Владимира Путина в Кремле украинскими беспилотниками. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, — говорится в Telegram-канале СКР.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что власти страны не имеют отношения к атаке дронов.

Телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне не знали о готовящейся атаке дронами на Кремль, никаких предупреждений не было.