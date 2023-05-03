Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников ВСУ на Кремль

Евгений Силаев
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников ВСУ на Кремль
Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки резиденции президента России Владимира Путина в Кремле украинскими беспилотниками. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, — говорится в Telegram-канале СКР.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что власти страны не имеют отношения к атаке дронов.

Телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне не знали о готовящейся атаке дронами на Кремль, никаких предупреждений не было.

Украина Следственный комитет Кремль Беспилотники Терроризм
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте