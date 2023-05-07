Журналист Гадовский: Украинцы, восхваляющие Бандеру, становятся врагами Польши

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Всех украинцев, которые восхваляют образ Степана Бандеры, нужно объявить врагами народа Польши. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

— Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник! — написал он в соцсети Twitter.

В отношениях Польши и Украины вопрос трактовки Волынской резни — массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году — остается одним из самых трудных. Польские историки расценивают данный инцидент как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели около 130 тысяч граждан.

Согласно версии Польши, массовые убийства населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1939-1945 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить награду в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 мая резко раскритиковал данное решение.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.