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«Дожили»: Медведев раскритиковал инициативу об учреждении ордена Бандеры на Украине

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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«Дожили»: Медведев раскритиковал инициативу об учреждении ордена Бандеры на Украине
Фото: Администрация президента РФ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить государственную награду в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 2 мая, резко раскритиковал такое решение.

По его словам, если уж создавать подобные ордена, прославляя европейских нацистов, то делать это нужно в отношении всех возможных.

— Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича, — написал Медведев в Telegram-канале.

В дальнейшем, продолжил зампред Совбеза РФ, можно предложить немцам учредить орден имени Адольфа Гитлера, итальянцам — Бенито Муссолини, а заодно и всех иных европейских союзников Гитлера.

Петицию о введении государственной награды «Орден Степана Бандеры» зарегистрировали 1 мая. Чтобы она отправилась на рассмотрение Зеленского, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Медведев ранее заявил, что России необходимы полный разгром киевского режима и акты возмездия в отношении его ключевых фигур.

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