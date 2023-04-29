«Киевский пес продолжает заходиться лаем»: Медведев заявил о необходимости разгрома режима Зеленского

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Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома киевского режима и актов возмездия в отношении его ключевых фигур. Об этом он написал в субботу, 29 апреля.

— Киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества: дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв; пойдем возвращать Крым; лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риска третьей мировой; война может продолжаться десятилетиями, — сказал зампред Совбеза.

Медведев отметил, что в ответ на это необходимо реализовать массивное уничтожение военной техники и личного состава украинской армии, а также организовать полный разгром противника и окончательное низложение режима Зеленского. Акты возмездия в отношении ключевых украинских фигур должны осуществляться вне зависимости от мест их нахождения, написал Медведев в своем Telegram-канале.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить ВСУ захватить Крым. Он отметил, что успех зависит от поставок западного оружия. Зеленский подчеркнул, что конфликт может продолжаться годами или десятилетиями.