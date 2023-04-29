Yle: Зеленский заявил о подготовке Украины к контрнаступлению в направлении Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить ВСУ захватить Крым. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает Yle.

— Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров, — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что успех контрнаступления зависит от поставок западного оружия. Он подчеркнул, что конфликт может продолжаться годами или десятилетиями, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, опрошенных «Вечерней Москвой», ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления этой весной — на Приднестровье и Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться через месяц–два. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия.