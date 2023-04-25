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Медведев заявил, что мир болен и находится на пороге новой мировой войны

Араз Салехов
В мире
Медведев заявил, что мир болен и находится на пороге новой мировой войны
Фото: er.ru

Мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является, — сказал он в ходе общения с участниками марафона «Знание».

Политик напомнил, что распад империи всегда приводит к войне, однако после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.

— Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы — дело неблагодарное, — цитирует его РИА Новости.

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что даже продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в 2026 году, не прекратит гонку вооружений между Россией и США. В течение следующих трех лет сохранится угроза перехода противостояния двух стран в «ядерную фазу».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине может продолжиться и в 2024 году, несмотря на большие ожидания от «контрнаступления» ВСУ. Когда на самом деле закончится военное противостояние и что послужит причиной этого? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответили эксперты.

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