Когда закончится военный конфликт на Украине

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что конфликт на Украине может продолжиться и в 2024 году, несмотря на большие ожидания от «контрнаступления» ВСУ. Когда на самом деле закончится военное противостояние? И что послужит причиной этого? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответили эксперты.

По словам политолога, военного волонтера Алексея Живова, на сегодняшний день окончание конфликта может быть только с согласия обеих сторон.

— За время СВО Москва несколько раз пыталась выработать позицию для ее окончания на тех условиях, которые сложились по результатам первого года специальной военной операции. Однако наши противники нам четко дают понять, что такое положение дел «на земле» их не устраивает. Они будут добиваться изменений, продолжая боевые действия, — сказал он.

Политолог уверен, что раньше 2024 года ожидать прекращения конфликта не стоит, если не вмешаются неизвестные экстраординарные факторы. Например, эпидемия чумы, стихийные бедствия или гражданская война в США:

— Мир наступит, либо когда стороны не смогут финансировать боевые действия, истощатся запасы вооружений, либо по другим причинам. Например, в США набирает силу банковский и экономический кризис, а также политический. Штаты отчасти находятся на грани начала гражданской войны. Если это произойдет, думать о каких-либо боевых действиях на Украине им будет некогда.

В свою очередь политолог Юрий Светов считает, что военный конфликт на Украине закончится только после полного разгрома ВСУ и достижения целей российской спецоперации (по демилитаризации и денацификации Украины — прим. «ВМ»). Назвать даже примерные сроки завершения СВО эксперт затрудняется. Но общую логику завершения конфликта он озвучил:

— США будут отходить от руководства военной операцией на Украине, передавая эту роль Британии. Соответственно, глава Минобороны Великобритании прикидывает, сколько его стране придется этим заниматься. При этом Уоллес убежден, что Украина победит. На мой взгляд, СВО закончится тогда, когда победит Россия. И случится это после разгрома основных сил ВСУ и признания руководством Украины факта своего поражения. Сейчас сложно говорить о сроках (завершения СВО — прим. «ВМ»). Однако понятно, что нам надо побеждать, — сказал Светов.

Последнее время в мировых СМИ регулярно появляются сообщения о тяжелом положении украинской армии. Так, британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил, что ВСУ почти истратили запасы ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для ВС РФ. А недавно побывавший в Артемовске немецкий журналист Ян Хумин сообщил, что украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за этот город. Он также описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».