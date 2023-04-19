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Глава Минобороны Британии Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине в 2024 году

Лейла Алиева
В мире
Глава Минобороны Британии Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине в 2024 году
Фото: Unsplash

Есть вероятность, что спецоперация на Украине продолжится и в следующем году. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

— Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет, — отметил он.

Также глава оборонного ведомства выразил уверенность в запланированном контрнаступлении украинской армии, дав понять, что конфликт затянется на следующий год, передает The New York Times.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть, сообщил, что США и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

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