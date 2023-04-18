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«Кому-то захочется нажать на кнопку»: политолог Марков назвал сценарий ядерной войны между Россией и США

Рафаэль Залян

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Политика
«Кому-то захочется нажать на кнопку»: политолог Марков назвал сценарий ядерной войны между Россией и США
Фото: Минобороны РФ

Даже продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который истекает в 2026 году, не прекратит гонку вооружений между Россией и США. В течение следующих трех лет сохранится угроза перехода противостояния двух стран в «ядерную фазу». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, раньше мировые СМИ регулярно напоминали о недопустимости ядерных ударов. Но теперь Штаты открыто говорят, что Россия мешает им вернуть звание мирового гегемона.

— США спят и видят как бы уничтожить «препятствие» в виде России. Ради этого они готовы прибегнуть и к ядерному удару, — считает политолог.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что Москва не верит никаким гарантиям безопасности со стороны Вашингтона. Из-за этого есть риск непреднамеренного начала глобального конфликта с использованием смертоносного оружия.

— Ядерная война между странами может начаться случайной, а не потому что кому-то захочется нажать на кнопку. Причиной может стать, например, кибертерроризм, — предположил Марков.

Началом открытого противостоянии США и РФ, как полагает эксперт, стал перехват российским истребителем американского дрона MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Последний, по мнению Маркова, выискивал цели для бомбардировки российских городов и, по сути, участвовал в военном противостоянии против России.

При этом Марков убежден, что если ядерная эскалация случится, то ее инициатором будут Соединенные Штаты.

— Готовиться к такому жуткому сценарию нужно, — предупреждает он. — Эскалация, если она случится, начнется со стороны Вашингтона, Москва как может избегает подобного сценария. Но на агрессию США мы не сможем просто молча смотреть, придется отвечать оружием.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что США и Россия могут вступить в опасную гонку ядерных вооружений, если в 2026 году не будет продлен ДСНВ. По словам американского военного, многие в США надеются, что Белый дом «придет в чувство» и возобновит диалог с Москвой по контролю над вооружениями.

Россия США Ядерное оружие
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