«Сознательное оскорбление»: зачем Байден сфотографировался с бывшим ирландским гангстером

Фото: whitehouse

Совместное фото американского президента Джо Байдена с экс-главой ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамсом вызвало волну негодования со стороны жителей Великобритании. Интересно, что именно таких эмоций от жителей туманного Альбиона Байден и добивался. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Марков.

По словам спикера, у Байдена ирландские корни, а, как известно, жители Ирландии и выходцы оттуда большой любви к британцам не питают.

— Неудивительно, что Байден себя так повел, ведь Британия в свое время устроила жесточайший геноцид в отношении ирландцев, — напомнил собеседник «ВМ». — А ведь в самой Ирландии до британского завоевания число жителей превосходило население самой Англии. Можете представить, скольких убила британская корона?

Собеседник «ВМ» добавил, что Байден не в первый раз демонстрирует полное пренебрежение к Великобритании и ее жителям: до этого глава Белого дома официально заявил, что не поедет на коронацию Карла III, что может расцениваться как неуважение к королю:

— Одним словом, селфи с экс-гангстером, которого ненавидят британцы, — целенаправленный жест. Это было сознательное оскорбление. Ну ненавидит Байден британцев и вот на старости лет захотел это продемонстрировать подобным образом.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал селфи с бывшим главой ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамсом, которого многие считают участником Ирландской республиканской армии (ИРА). Читатели британского издания The Daily Mail выразили свое негодование по этому поводу.

Участники ИРА, а также отколовшиеся от нее организации, в 1970–1980-е годы устраивали многочисленные теракты на территории Великобритании и Северной Ирландии. Они добивались освобождения Ольстера от власти Великобритании и присоединения его к Ирландской республике.