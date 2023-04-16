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«Этот парень позорит США»: селфи Байдена в Дублине возмутило британцев

Полина Пашкина
В мире
«Этот парень позорит США»: селфи Байдена в Дублине возмутило британцев
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал селфи с бывшим главой ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамсом, которого многие считают участником Ирландской республиканской армии (ИРА). Читатели британского издания The Daily Mail выразили свое негодование по этому поводу.

Члены ИРА, а также отколовшиеся от нее организации, в 1970–1980-е годы совершили множество терактов на территории Великобритании и Северной Ирландии. Они добивались освобождения Ольстера от власти Великобритании и присоединения его к Ирландской Республике. Джерри Адамс отрицает свое участие в ИРА, однако об этом свидетельствуют многие историки, называя его одним из руководителей.

По мнению читателей The Daily Mail, одним снимком с Адамсом Байден разрушил связь Америки и Великобритании.

— Этот идиот Байден за один визит испортил отношения между США и Великобританией. Этот парень позорит США, — приводит мнение одного из пользователей РИА Новости.

Также Байдена обвинили в симпатии ИРА и антибританской позиции. В 1980-х годах, когда нынешний президент США был сенатором, он выступал против экстрадиции членов ИРА из США в Британию и называл отношение Лондона к Северной Ирландии «возмутительным».

Байден сделал селфи с Адамсом, но при этом неуважительно повел себя по отношению к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку. Он отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, и многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест.

Ирландия Джо Байден Великобритания
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