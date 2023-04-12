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«Оскорбительный жест»: Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров

Евгений Жуков
В мире
«Оскорбительный жест»: Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден неуважительно повел себя по отношению к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме в районе Белфаста. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила газета Daily Mail.

— Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест, — отметили британские репортеры.

На опубликованных кадрах видно, как глава американского государства после приветствия с британским коллегой отодвигает его, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Великобритании Джейн Хартли.

Соединенные Штаты лишаются мирового лидерства из-за бездарной политики президента страны Джо Байдена. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон.

Американский лидер зачастую становится объектом насмешек из-за своего необычного поведения. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок Байдена. Так, летом прошлого года президент США чуть не упал с трапа самолета.

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