Может, увидел привидение? Почему Джо Байден оттолкнул Риши Сунака на встрече в Белфасте

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Президент США Джо Байден оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака на глазах у репортеров, когда тот встречал американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему Байден отнесся к Сунаку с таким неуважением.

Почему Джо Байден оттолкнул Риши Сунака

По словам специалиста, странное поведение американского лидера может быть обусловлено чем угодно — Байден не раз совершал неадекватные поступки.

— Это, может быть, вообще не связано с Сунаком. Может, он привидение увидел, — сказал Журавлев.

Политолог подчеркнул, что премьер-министр Великобритании не имеет большого влияния. Люди, стоящие над ним, намного важнее, поэтому Байден мог позволить себе столь пренебрежительное отношение к Риши Сунаку.

— Важно понимать, что в Англии правительство является главным государственным органом, но не играет большой роли. Есть люди, которые могут прийти к премьеру и сказать: «Пошла вон отсюда», — как это было с Лиз Трасс, и она пошла. Тех людей Байден никогда не оттолкнет. Если они толкнут в обратную сторону, то в США будет другой президент. А Сунака толкнуть можно. Он является флуктуацией, — считает он.

Эксперт отметил, что Риши Сунак не смог добиться авторитета на своем посту из-за неверных заявлений. Ему уже не удастся вырасти в глазах политиков и британцев.

— Предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс делала не то, что нужно. Ее быстро сняли с должности и заменили тем, что было. Авторитета у Риши Сунака нет и не будет. У него был шанс стать фигурой, но он стал никем. Он через два месяца после избрания вышел и публично заявил, что свои избирательные обещания он выполнять не может, потому что у него нет денег. С точки зрения британского представления о правильном этот человек кончился, — уверен он.

Другие странные выходки Джо Байдена

Перепутал свою должность

Весной 2022 года во время одного из выступлений в Белом доме Байден вместо должности президента, которую он занимает, назвал себя сенатором штата Дэлавэр.

— Сенаторов (предполагалось президентов — прим. «ВМ») из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон, — сказал американский лидер.

Он занимал должность сенатора штата Дэлавэр на протяжении 36 лет, почему и мог допустить подобную оговорку.

Поприветствовал пустоту

В августе 2022 года на мероприятии, организованном Белым домом, Джо Байден протянул руку для приветствия пустоте.

Старший сенатор США и член Демократической партии Чак Шумер после вступительной речи о заключении договора по поддержке производителей полупроводников пожал руку всем, кто находился на сцене, в том числе и американскому президенту. Однако после рукопожатия Джо Байден по непонятным причинам вновь протянул руку в пустоту и стоял так некоторое время.

Не смог сам уйти со сцены

В начале сентября предыдущего года Джо Байден после выступления в Бостоне растерялся на сцене и не смог спуститься с нее самостоятельно.

В конце выступления он направился в сторону выхода, однако развернулся и позвал помощников. Президент США смог покинуть сцену только при помощи ассистентов.