Отвести внимание от Украины: где США могут начать новую войну

Фото: shutterstock

Издание Politico утверждает, что Соединенные Штаты Америки начали думать об организации нового вооруженного конфликта. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, на какой территории США могут начать войну и с какими целями.

По словам эксперта, США могут развязать войну с Китаем, если КНР решит вернуть Тайвань вооруженным путем.

— В стратегической доктрине США, которую утвердили с подачи Байдена, указано, что острую угрозу для Соединенных Штатов представляет Российская Федерация. А стратегическую угрозу — Китайская Народная Республика. Если КНР будет возвращать Тайвань вооруженным путем, то США будут воевать с Китаем, чтобы этого не допустить. Они могут готовить данную операцию. Никакую другую невозможно даже предположить, — сказал он.

Некоторые республиканцы агитируют за введение войск США на территорию Мексики. Однако это бессмысленно и может привести к гражданским столкновениям в Соединенных Штатах.

— Республиканцы предлагают ввести американские войска в Мексику. Это попытка взять на испуг. Никогда еще армии не удавалось победить в борьбе с наркокартелем. Это не та армия, которая стоит в поле и ждет своего противника. Они инкорпорированы во всю структуру экономики и государственного управления. Также Мексика является суверенной страной. Она пользуется определенной поддержкой в Южной и Латинской Америке. Американцам бессмысленно идти на такого рода конфликт. Более того, в США живет огромное количество испаноязычных граждан. Начало войны против Мексики может спровоцировать печальные события внутри Соединенных Штатов, — считает Светов.

Политолог отметил, что на данный момент США специально делают заявления о подготовке войны, чтобы не привлекать внимание к поддержке и спонсированию конфликта на Украине.

— Я считаю, что заявления, что США готовят новую войну, делают специально, чтобы отвести внимание от ключевой темы. Конфликт на Украине не завершен. Он находится в сложной фазе. Американцы заявили, что будут поддерживать Украину до конца, в том числе финансово и поставками вооружения. США по полной вовлечены в этот конфликт. Нужно понимать, хватит ли им возможности участвовать в военном конфликте на другой территории. Раньше американцы говорили, что готовы к трем войнам, а сейчас говорят о полутора, — заверил специалист.

Ранее в Сети появились секретные документы, которые, предположительно, принадлежат Пентагону. Документы датированы концом февраля и началом марта этого года. На многих из них есть отметки «Совершенно секретно» и «Не для предоставления иностранным представителям». Большая часть бумаг представляет собой сводки американской разведки о событиях в разных частях мира. Например, в Иране, Китае и Йемене. Значительная часть слитых в интернет данных относится к конфликту на Украине.