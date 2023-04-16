Экс-разведчик США Риттер: Без замены ДСНВ начнется опасная ядерная гонка с РФ

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Соединенные Штаты и Россия вступят в опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет подписано новое соглашение. Такое мнение высказал в субботу, 15 апреля, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

— Мы оказались в ситуации, когда контроль над вооружениями почти что мертв. Как и в 1982 году, мы находимся в положении, когда Америка и РФ попросту не разговаривают друг с другом. А последний из оставшихся элементов контроля над вооружениями — ДСНВ — должен истечь в феврале 2026 года. Если его не удастся заменить новым соглашением, то это будет означать, что обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля, — заявил он во время выступления в рамках семинара на площадке Института Шиллера.

По его словам, многие ожидают, что американское правительство «придет в чувство» и возобновит диалог с Москвой по контролю над вооружениями. По мнению Риттера, сегодня проведению подобных переговоров с Россией мешает позиция бюрократических структур США, передает РИА Новости.

— Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе. Россия столь разочарована и обеспокоена политикой США, что в ее политических кругах говорят о включении в доктрину страны превентивного ядерного удара, — заключил он.

4 апреля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские отношение подошли к своему краху. По словам дипломата, отношения между двумя странами совсем не те, что были во времена подписания ДСНВ.