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Приметы и советы

Axios: Ведущий Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News

Ирэна Колесова
Политика
Axios: Ведущий Такер Карлсон собирается объявить войну Fox News
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон готовится объявить настоящую войну уволившему его телеканалу. Такое сообщение распространило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

— Такер Карлсон готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника, — написал обозреватель издания Майк Аллен.

По данным журналиста, сейчас прославленный на весь мир журналист готовится создать свою собственную «медиа-империю». Чтобы добиться такой возможности, Такеру Карлсону нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает только в 2025 году.

Кроме того, по сведениям обозревателя, американские СМИ буквально насели на телеведущего с предложениями работы с крупными гонорарами. Более того, рабочие вопросы с ним мог обсудить даже самый известный американский предприниматель Илон Маск, пишет издание.

8 мая стало известно, что в увольнении американского телеведущего Такера Карлсона из компании Fox News может быть виноват президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал американский журналист Джексон Хинкл. Он сообщил, что руководство телеканала перед решением уволить ведущего общалось лично с украинским лидером и ему поступили достоверные сведения о подобной беседе.

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