Американский журналист обвинил Зеленского в увольнении Такера Карлсона

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В увольнении американского телеведущего Такера Карлсона из компании Fox News виноват президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал в понедельник, 8 мая, американский журналист Джексон Хинкл.

— Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского, — написал у себя в Twitter.

Хинкл также напомнил, что владелец Fox News Руперт Мердок был встревожен позицией Карлсона по Украине. В британском издании Independent утверждалось, что Мердок якобы общался с Зеленским незадолго перед увольнением Такера.

24 апреля Карлсон, запомнившийся критикой Джо Байдена, покинул Fox News. Последняя программа телеведущего вышла в эфир в пятницу, 21 апреля. Причины ухода журналиста с телеканала, а также инициатор прекращения сотрудничества, неизвестны.

Бывший президент США Дональд Трамп был шокирован этой новостью. По его мнению, Карлсон мог на самом деле быть уволен. При этом политик не отрицает, что журналист мог покинуть канал в связи с ограничениями в свободе действий.

Что могло стать причиной ухода Карлсона и как на это отреагировала Америка — в материале «Вечерней Москвы».