Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский журналист обвинил Зеленского в увольнении Такера Карлсона

Евгений Белоусов
В мире
Американский журналист обвинил Зеленского в увольнении Такера Карлсона
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В увольнении американского телеведущего Такера Карлсона из компании Fox News виноват президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление сделал в понедельник, 8 мая, американский журналист Джексон Хинкл.

— Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского, — написал у себя в Twitter.

Хинкл также напомнил, что владелец Fox News Руперт Мердок был встревожен позицией Карлсона по Украине. В британском издании Independent утверждалось, что Мердок якобы общался с Зеленским незадолго перед увольнением Такера.

24 апреля Карлсон, запомнившийся критикой Джо Байдена, покинул Fox News. Последняя программа телеведущего вышла в эфир в пятницу, 21 апреля. Причины ухода журналиста с телеканала, а также инициатор прекращения сотрудничества, неизвестны.

Бывший президент США Дональд Трамп был шокирован этой новостью. По его мнению, Карлсон мог на самом деле быть уволен. При этом политик не отрицает, что журналист мог покинуть канал в связи с ограничениями в свободе действий.

Что могло стать причиной ухода Карлсона и как на это отреагировала Америка — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Журналисты Владимир Зеленский США
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте