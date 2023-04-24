Критиковавший Байдена журналист Карлсон покинул Fox News

Фото: Unsplash

Телеведущий Такер Карлсон, запомнившийся критикой президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил телеканал.

Последняя программа Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля. Причины ухода журналиста с телеканала, а также инициатор прекращения сотрудничества неизвестны.

— Мы благодарим его за его службу в сети в качестве ведущего, а до этого — в качестве постоянного сотрудника, — говорится в заявлении телеканала.

Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале предложил Такеру присоединиться к команде «Соловьев. Live». По его словам, в России можно «не бояться ругать Байдена».

Такер Карлсон во время своей работы на Fox News часто критиковал политику действующего президента США Джо Байдена. Так, 3 марта журналист заявил, что американский лидер теряет способность говорить. По его словам, у президента осталось мало умственных и физических сил для управления страной.

Также Карлсон высказывал мнение, что экс-президента США Дональда Трампа упорно пытаются арестовать за то, что он составляет слишком сильную конкуренцию действующему американскому лидеру. Он назвал арест политика самым масштабным вмешательством в ход выборов за всю историю Соединенных Штатов.