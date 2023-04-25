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«Я шокирован»: Трамп прокомментировал уход ведущего Карлсона с телеканала Fox News

Араз Салехов
В мире
«Я шокирован»: Трамп прокомментировал уход ведущего Карлсона с телеканала Fox News
Фото: shutterstock

Один из самых известных ведущих американского телеканала Fox News Такер Карлсон мог на самом деле быть уволен. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

— Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги… Я не знаю, было ли это по собственному желанию, или его кто-то уволил, — сказал он.

Политик пояснил, что Карлсон мог покинуть канал в связи с ограничениями в свободе действий, передает телеканал Newsmax.

Накануне Карлсон, запомнившийся критикой президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Последняя программа Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля. Причины ухода журналиста с телеканала, а также инициатор прекращения сотрудничества неизвестны.

Журналист во время своей работы на Fox News часто критиковал политику действующего президента США Джо Байдена. Так, 3 марта журналист заявил, что американский лидер теряет способность говорить. По его словам, у президента осталось мало умственных и физических сил для управления страной.

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