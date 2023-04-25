«Ярый критик Байдена»: кто такой Такер Карлсон, что он говорил о России и почему ушел с Fox News

Такер Карлсон и экс-президент США Дональд Трамп / Фото: EPA / Justin Lane

Американский телеведущий Такер Карлсон, запомнившийся критикой президента США Джо Байдена, покинул один из главных информационных каналов страны Fox News. Что могло стать причиной ухода журналиста и как на это отреагировала Америка — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. Он выступает ярым сторонником экс-президента США Дональда Трампа и критиком действующего главы государства Джо Байдена. На протяжении восьми последних лет Карлсон вел политическое шоу на телеканале Fox News под названием Tucker Carlson Tonight. Карлсон также считается основателем новостного портала The Daily Caller.

Журналист родился в Сан-Франциско в 1959 году. Среднее образование он получил в школе Святого Джорджа в Мидлтауне (штат Род-Айленд). Там же он встретил свою будущую супругу Сьюзен Эндрюс. В 1991 году окончил Тринити-колледж в Хартфорде со степенью бакалавра истории. После чего пытался трудоустроиться в ЦРУ, но ему отказали в должности. Тогда Карлсон вплотную занялся журналистской деятельностью.

Примечательно, что отец Такера также был сотрудником медиа и возглавлял радиокомпанию «Голос Америки».

Роль Карлсона в американской журналистике

Карлсона называют главным голосом консервативных сил США и «ярым критиком Байдена». На Fox News он вел свою авторскую программу, которая приковывала внимание миллионов зрителей к телеэкранам. Журналист считается сторонником Дональда Трампа, несмотря на то что часто критикует его в публичном пространстве.

Как отметил в беседе с «ВМ» политолог Сергей Марков, Карлсон имел принципиальную позицию по многим социально важным вопросам.

— Журналист выступал против прерывания беременности. Он считал, что аборт — это единственный политический вопрос, который не должен подлежать обсуждению. Карлсон нетерпимо относился к прогрессивизму и иммиграции, за что его многие прозвали националистом, — отметил собеседник «ВМ».

Карлсон неоднократно высказывался об отношениях США и России. Позицию журналиста можно сформулировать так: Россия не является серьезной угрозой для Америки, странам нужно объединиться, чтобы совместными усилиями противостоять общим угрозам, например международному терроризму.

В отличие от многих публичных американцев, Карлсон не признает обвинений со стороны США в адрес России о якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Что Карлсон говорил о Байдене

Карлсон во время своей работы на Fox News нередко критически высказывался в отношении действующего президента США Джо Байдена и его администрации. Так, 3 марта журналист заявил, что глава Белого дома теряет способность говорить. Он намекал на то, что у президента осталось мало умственных и физических сил для управления страной.

Ведущий во время своих эфиров также говорил о том, что бывшего президента Дональда Трампа пытаются арестовать за то, что он составляет слишком сильную конкуренцию действующему лидеру. Карлсон назвал арест Трампа самым масштабным вмешательством в ход выборов за всю историю США.

Почему Карлсон ушел с Fox News

21 апреля стало известно, что Карлсон уходит с Fox News. Канал сухо отреагировал на уход своей главной звезды, выразив благодарность Карлсону за его работу. О том, по чьей инициативе произошел разрыв контракта, не сообщалось.

Сам Карлсон свой уход пока никак не комментировал. Некоторые СМИ обратили внимание, что выглядит это все довольно странно. В последнем пятничном выпуске своей программы Карлсон, прощаясь с аудиторией, как обычно, сказал: «Увидимся в понедельник». А накануне сообщения о его уходе с канала в эфире Fox News крутили рекламу очередного выпуска шоу.

Многие эксперты ломают голову над тем, почему журналист покинул Fox News. По данным Bloomberg, увольнение ведущего обошлось телеканалу Fox News в астрономическую сумму — 507 миллионов долларов.

Есть версия, согласно которой уход ведущего связан с судебным иском в отношении канала. За несколько дней до увольнения Карлсона Fox News согласился на рекордную выплату в размере 787,5 миллиона долларов компании Dominion Voting Systems (DVS) по иску о клевете.

DVS — компания по созданию машин для обработки бюллетеней. Ее претензии были связаны с информацией канала о том, что оборудование специально считало голоса в пользу Джо Байдена на выборах 2020 года. Подобные утверждения звучали и в вечернем шоу Такера Карлсона.

Изначально DVS намеревалась засудить владельца канала Руперта Мердока, однако впоследствии удар пришелся по Карлсону. Дело в том, что во время судебного разбирательства компания получила доступ к приватной переписке сотрудников Fox News. В ней среди прочего содержались высказывания о героях их эфиров. Самые критические характеристики, как выяснилось, писал именно Карлсон. Например, журналист признавался, что ему крайне неприятно освещать деятельность Дональда Трампа.

— В чем он хорош, так это в разрушении вещей. В этом он действительно чемпион мира, — писал ведущий о бывшем президенте.

Стоит отметить, что вместе с Карлсоном канал покинул и ведущий Дэн Бонджино, который также симпатизирует партии республиканцев. Последний однажды называл президента Джо Байдена «королем хаоса».

Реакция на уход Карлсона

Весть о том, что звезда Fox News покидает кресло ведущего, потрясла многих американцев. Не остался в стороне и экс-президент Дональд Трамп. Он даже предположил, что Карлсона могли просто уволить.

— Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив. Как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги… Я не знаю, было ли это по собственному желанию или его кто-то уволил, — сказал политик.

Трамп также полагает, что тележурналист мог покинуть канал в связи с ограничениями в свободе действий.

В свою очередь российский журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале предложил Такеру присоединиться к команде «Соловьев. Live». Он отметил, что в России можно «не бояться ругать Байдена».