Жена Порошенко заявила о страданиях Киева из-за «украинского нашествия»

Фото: president.gov.ua

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко допустила случайную оговорку и обвинила в страданиях украинского народа собственную страну. Супруга экс-президента оговорилась во время выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, сообщает Youtube-канал «Новини.LIVE».

— Украина страдает от украинского нашествия, — случайно заявила жена экс-президента.

Стоит отметить, что и сам Петр Порошенко не раз допускал схожие оговорки. Например, в 2019 году он заявил, что есть потребность сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор «украинскому агрессору». Ранее он сказал о неких «украинских оккупантах», подразумевая при этом российский Крым. Слушатели моментально отреагировали на слова Порошенко и разразились бурными аплодисментами, пишет РИА Новости.

Председатель партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», запрещенной на Украине, Виктор Медведчук сообщил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил его передать президенту РФ Владимиру Путину предложение забрать Донбасс. Политик отметил, что минский процесс по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, как оказалось, был попыткой «оттянуть время, чтобы подготовиться к дальнейшей войне и реализовать политическую волю, которая не была направлена на реализацию мира и Минских соглашений».