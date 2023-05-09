Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жена Порошенко заявила о страданиях Киева из-за «украинского нашествия»

Ирэна Колесова
В мире
Жена Порошенко заявила о страданиях Киева из-за «украинского нашествия»
Фото: president.gov.ua

Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко допустила случайную оговорку и обвинила в страданиях украинского народа собственную страну. Супруга экс-президента оговорилась во время выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, сообщает Youtube-канал «Новини.LIVE».

— Украина страдает от украинского нашествия, — случайно заявила жена экс-президента.

Стоит отметить, что и сам Петр Порошенко не раз допускал схожие оговорки. Например, в 2019 году он заявил, что есть потребность сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор «украинскому агрессору». Ранее он сказал о неких «украинских оккупантах», подразумевая при этом российский Крым. Слушатели моментально отреагировали на слова Порошенко и разразились бурными аплодисментами, пишет РИА Новости.

Председатель партии «Оппозиционной платформы — За жизнь», запрещенной на Украине, Виктор Медведчук сообщил, что бывший украинский президент Петр Порошенко просил его передать президенту РФ Владимиру Путину предложение забрать Донбасс. Политик отметил, что минский процесс по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, как оказалось, был попыткой «оттянуть время, чтобы подготовиться к дальнейшей войне и реализовать политическую волю, которая не была направлена на реализацию мира и Минских соглашений».

Украина Петр Порошенко Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте