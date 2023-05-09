Вучич заявил о постоянных требованиях Запада ввести санкции против России

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Фактически каждый представитель западных стран в случае встречи по какому бы то ни было вопросу обязательно просит руководство Сербии изменить свое решение о нейтральной позиции и ввести санкции против России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

— Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как «добрый день» — о санкциях против России... Вероятно, это у них называется политическая повестка, — сказал президент Сербии в эфире Happy TV.

По словам Вучича, он никому еще не давал обещания не поддержать западные санкции против РФ, однако до этого момента Белград действительно смог удерживать нейтральную позицию и следовать решению своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года о том, чтобы не вводить никакие ограничения. Вучич добавил, что пока Сербии это удается, несмотря на растущее давление со стороны западных партнеров, передает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что западные страны надоели ему своими требованиями ввести антироссийские санкции. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Натальи Елисеевой, чем грозят Вучичу такие заявления.