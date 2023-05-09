Синоптик Шувалов рассказал, сколько дней в Москве не будет дождей

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столице не стоит ожидать дождей как минимум до 15 мая, а то и до 17–20 чисел. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сейчас в столице повторяется апрельская ситуация.

— В этом месяце был трехнедельный перерыв в осадках. Сейчас осадков не было уже три дня и не будет еще минимум полторы недели, — сообщил Шувалов.

При этом говорить о том, что в столицу досрочно пришло лето, еще рано, подчеркнул синоптик. В городе установилась типичная майская погода.

Метеоролог в беседе с «ВМ» также заявил, что в столицу постепенно приходит тепло: к пятнице дневные температуры достигнут 20 градусов, а в выходные столбики термометров могут показать до плюс 22 градусов. По его словам, в столицу вновь приходит тепло, и каждый ближайший день будет теплее предыдущего.

В столичном регионе до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

А ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.