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Приметы и советы

В Петропавловске-Камчатском состоялся парад Победы

Ирэна Колесова
Общество
В Петропавловске-Камчатском состоялся парад Победы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Парад, который был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Петропавловске-Камчатском. Об этом рассказали в правительстве региона.

Перед тем, как по городским улицам прошли военные и проехала техника, перед собравшимися горожанами выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев.

— Мы отдаем дань уважения светлой памяти тех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Мы склоняем головы перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, которые погибли от безжалостных и варварских нападений неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в бою. За Россию!, — приводит слова Юлдашева РИА Новости.

В память обо всех жертвах ВОВ состоялась минута молчания. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил россиянам свои поздравления с памятной датой и подчеркнул, что в современном мире особенно важно не разрешать никому искажать исторические факты и отрицать настоящий подвиг каждого советского бойца в борьбе с фашизмом.

Основной парад Победы по традиции пройдет в Москве 9 мая. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков отметил, что характер действий и поведения киевского режима вынуждает Россию постоянно находиться на чеку.

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