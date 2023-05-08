Песков: Принимаются меры для обеспечения безопасности парада Победы

Парад победы, 24 июня 2020 года. Арктическая техника / Фото: Олег Сыров, Вечерняя Москва

Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы в Москве. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого, — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что характер действий и поведения киевского режима вынуждает Россию постоянно находиться на чеку. По его словам, это лишний раз подчеркивает правильность решения о проведении специальной военной операции, передает ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Путин пригласил армянского коллегу в столицу для участия в празднике.

В пятницу, 5 мая, состоялось оперативное совещание президента России с членами Совета безопасности по вопросам подготовки ко Дню Победы.

Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет, сообщил Песков.