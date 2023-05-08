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Приметы и советы

Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Араз Салехов
В мире
Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

— Премьер-министр примет участие в проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, — говорится на сайте правительства.

Как выяснилось, президент России Владимир Путин пригласил армянского коллегу в Москву для участия в празднике.

Путин 8 мая проведет переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

В пятницу, 5 мая, состоялось оперативное совещание президента России с членами Совета безопасности по вопросам подготовки ко Дню Победы. Участие в совещании приняли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне сообщений об атаке БПЛА по президентской резиденции в Кремле.

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