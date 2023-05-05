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Приметы и советы

Путин проведет переговоры с Жапаровым 8 мая

Араз Салехов
Политика
Путин проведет переговоры с Жапаровым 8 мая
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, — сказал он.

На следующий день после переговоров Путин прибудет на Парад Победы, передает РИА Новости.

Накануне Путин провел встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Глава ведомства выступил с докладом перед Путиным. При этом у президента запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ.

Недавно глава РФ по видеосвязи провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В начале встречи президент отметил хорошие показатели в регионе, но упомянул и о проблемных моментах.

В конце апреля Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров оба лидера обсудили актуальные вопросы по зерновой сделке.

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