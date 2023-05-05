Путин провел заседание с членами Совбеза по вопросам празднования Дня Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 5 мая, состоялось оперативное совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Участие в совещании приняли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

— Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы, — приводит слова Пескова ТАСС.

Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ на фоне сообщений об атаке БПЛА по президентской резиденции в Кремле.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».