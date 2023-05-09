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Татьяна Васильева объяснила, почему ее внуки сбежали из Германии в Россию

Ирэна Колесова
Общество
Татьяна Васильева объяснила, почему ее внуки сбежали из Германии в Россию
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Народная артистка России Татьяна Васильева откровенно рассказала, почему ее внуки решили жить именно в Москве и ради этого покинули Германию.

По словам актрисы, ранее ее внуки, Ваня и Гриша, учились в немецких школах. И самим детям, и их семье казалось, что при этом возникает много странных вещей.

— Например, пару лет назад там появились учителя-мужчины, которые приходят на работу в женских колготках. И это считалось нормальным!, — сказала Татьяна Васильева в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Также семье прославленной артистки не нравилось, что туалеты в школах были общими, как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, у нее возникло ощущение, что и сам уровень образования не дотягивал до московского. На всем этом фоне оба ее внука приняли решение жить в России, хоть и понимают, что программу им нужно будет наверстывать, отметила актриса.

До этого актриса Татьяна Васильева назвала слова директора театра Вахтангова Кирилла Крока о «нерукопожатности» ударом в спину. Она отметила, что в целом ее не очень интересует, кто именно и что о ней думает, однако считает такое поведение поступком неприличных людей. Ранее директор театра Вахтангова сказал о Васильевой, что с ней «позорно стоять на одной сцене».

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