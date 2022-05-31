«Неприличные люди»: Васильева резко ответила директору театра Вахтангова

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Актриса Татьяна Васильева назвала слова директора театра Вахтангова Кирилла Крока о «нерукопожатности» ударом в спину.

— Это удар сзади. Так ударяют не то чтобы подонки, но неприличные люди. Это своего рода месть за то, что я имею свое мнение. А вообще, по большому счету, я та кошка, которую не интересует, что о ней думают мыши, — сказала Васильева.

Ранее директор театра Вахтангова сказал о Васильевой, что с ней «позорно стоять на одной сцене».

Слова о якобы «нерукопожатности» Васильевой директор театра Вахтангова ранее направлял Ефиму Шифрину. Крок призвал юмориста отказаться от запланированных совместных гастролей с артисткой.

В свою очередь Васильева призналась, что не знает, как на призыв Крока отреагирует Шифрин.

— Для меня неожиданно, что таким образом действуют через партнеров, и это касается уже непосредственной работы, которой и так немного в последнее время. Я не знаю, как на это будут реагировать мои партнеры, — приводит слова артистки издание «Абзац».

Высказывание Крока процитировал в своем Telegram-канале бывший друг Васильевой, актер и шоумен Станислав Садальский. Он дал понять, что согласен с директором театра.

Негативную реакцию Крока и Садальского вызвала критика Васильевой в отношении актеров и деятелей культуры, осудивших действия России на Украине.

Ранее знаменитая российская певица Алла Пугачева отреагировала на появление провокационной надписи в ее адрес на фасаде «Останкино».