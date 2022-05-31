Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Неприличные люди»: Васильева резко ответила директору театра Вахтангова

Антон Махов
Общество
«Неприличные люди»: Васильева резко ответила директору театра Вахтангова
Фото: Youtube / А поговорить?
Россия, Москва, улица Арбат, 26 Карта всех событий

Актриса Татьяна Васильева назвала слова директора театра Вахтангова Кирилла Крока о «нерукопожатности» ударом в спину.

— Это удар сзади. Так ударяют не то чтобы подонки, но неприличные люди. Это своего рода месть за то, что я имею свое мнение. А вообще, по большому счету, я та кошка, которую не интересует, что о ней думают мыши, — сказала Васильева.

Ранее директор театра Вахтангова сказал о Васильевой, что с ней «позорно стоять на одной сцене».

Слова о якобы «нерукопожатности» Васильевой директор театра Вахтангова ранее направлял Ефиму Шифрину. Крок призвал юмориста отказаться от запланированных совместных гастролей с артисткой.

В свою очередь Васильева призналась, что не знает, как на призыв Крока отреагирует Шифрин.

— Для меня неожиданно, что таким образом действуют через партнеров, и это касается уже непосредственной работы, которой и так немного в последнее время. Я не знаю, как на это будут реагировать мои партнеры, — приводит слова артистки издание «Абзац».

Высказывание Крока процитировал в своем Telegram-канале бывший друг Васильевой, актер и шоумен Станислав Садальский. Он дал понять, что согласен с директором театра.

Негативную реакцию Крока и Садальского вызвала критика Васильевой в отношении актеров и деятелей культуры, осудивших действия России на Украине.

Ранее знаменитая российская певица Алла Пугачева отреагировала на появление провокационной надписи в ее адрес на фасаде «Останкино».

Шоу-бизнес Театры Скандалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте