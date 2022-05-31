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«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбление»: Пугачева ответила на нецензурную брань в свой адрес

Антон Махов
Общество
«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбление»: Пугачева ответила на нецензурную брань в свой адрес
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на появление провокационной и нецензурной надписи в ее адрес, появившейся на фасаде «Останкино».

— Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна! — написала Примадонна в социальных сетях.

Бегущая строка с обращением к Пугачевой появилась накануне на фасаде телецентра «Останкино».

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут...», — гласит цезурная часть фразы.

Певица уже три месяца находится в Израиле. Туда она уехала вместе со своим мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри. Раньше осени в России Пугачеву, скорее всего, увидеть не удастся, сообщает «Телепрограмма».

До этого Пугачева опровергла слухи о разводе с Максимом Галкиным. Находящиеся в Тель-Авиве артистка и ее муж в числе других знаменитостей посетили форум, который был посвящен обсуждению российской культуры и ее свободы. При этом в рамках мероприятия также поднималась тема возвращения соотечественников, покинувших Россию. Примадонна приняла участие в беседе по данному вопросу и сказала, что планирует приехать в Москву в сентябре вместе с детьми и супругом.

Из-за предположительной эмиграции в Израиль раскритиковала Аллу Пугачеву и певица Надежда Бабкина. Пугачева и Галкин покинули Москву около двух месяцев назад. По мнению Бабкиной, Пугачева поступила плохо, покинув страну в трудное время.

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