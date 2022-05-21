Пугачева прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
Певица Алла Пугачева опровергла слухи о разводе с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным.
Находящиеся в Тель-Авиве артистка и ее муж в числе других знаменитостей посетили форум, который был посвящен обсуждению российской культуры и ее свободы. При этом в рамках мероприятия также поднималась тема возвращения соотечественников, покинувших родину. Примадонна приняла участие в беседе по данному вопросу и сказала, что планирует приехать в Москву в сентябре вместе с детьми и Галкиным.
— Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет, — заявила Пугачева, отвечая журналистам издания «Известия».
Надежда Бабкина раскритиковала Аллу Пугачеву из-за эмиграции в Израиль. Пугачева и Галкин покинули Москву около двух месяцев назад. По мнению Бабкиной, Примадонна поступила плохо, покинув страну в столь трудное время.
До этого актер и певец Никита Пресняков ответил на слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Он заверил, что эти домыслы не имеют отношения к реальности.
По его словам, звездная пара не продает замок и не планирует переездов. Также Пресняков посоветовал меньше доверять непроверенным источникам информации.