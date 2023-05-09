Онколог назвал овощи, которые могут спровоцировать развитие рака

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Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, какие с виду полезные овощи на самом деле могут вызвать развитие онкологических заболеваний.

Выяснилось, что речь идет об овощах, выращенных с использованием азотных удобрений. Дело в том, что нитраты сначала попадают в сами плоды, а потом начинается сложный химический процесс.

— Нитраты, которые оказываются в овоще, постепенно превращаются в нитриты. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности, – цитирует специалиста RT.

Астраханцев также добавил, что к развитию рака может привести слишком частое употребление алкоголя, еды быстрого приготовления и сладостей.

Некоторые симптомы рака могут быть связаны с другими заболеваниями, однако при их появлении все равно необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасев. По его словам, есть шесть симптомов, которые могут указывать на развитие онкологии. Первым из них является постоянная боль в определенном месте, отметил врач.