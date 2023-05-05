Онколог Карасев назвал шесть тревожных симптомов, указывающих на рак

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Некоторые симптомы рака могут быть связаны с другими заболеваниями, однако при их появлении все равно необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал врач-онколог Иван Карасев.

По его словам, есть шесть симптомов, которые могут указывать на развитие онкологии. Первым из них является постоянная боль в определенном месте, отметил врач. В таком случае организм как бы говорит о наличии проблемы, из-за чего стоит обратиться за медицинской помощью.

Еще одним поводом для беспокойства является снижение веса без причины. Также о возможной онкологии могут говорить увеличенные лимфоузлы и появившиеся на теле новые образования.

Отдельно Карасев выделил длительные заболевания и повышение температуры без признаков ОРВИ. В этих случаях необходимо пройти тщательное обследование.

Последним серьезным симптомом онколог назвал изменения в работе желудочно-кишечного тракта.

— В список тревожных симптомов входят появление крови в кале, изменение его формы. Например, стул приобретает форму ленты. Изменения могут быть разными и даже противоположными — запоры или диарея. При этом они могут чередоваться, — рассказал Карасев порталу «Доктор Питер».

Эксперты сети клиник «Евроонко» пришли к выводу, что в зависимости от пола пациенты подвергаются разным видам онкологии. Так, у пациентов-мужчин чаще всего диагностируют рак трахеи, бронхов, легких и предстательной железы. Женщины чаще всего сталкиваются с раком молочной железы, кожи, тела матки.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал «Вечерней Москве», как не допустить развития онкологии. Специалист отметил, что важно вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследования.